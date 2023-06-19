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Son Dakika: Fenerbahçe'den Montella açıklaması

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#Fenerbahçe#Montella#Fenerbahçe Haberleri
Son Dakika: Fenerbahçeden Montella açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 13:51

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor'dan ayrılan teknik direktör Vincenzo Montella ile anlaşıldığı, daha sonra ise vazgeçildiği yönündeki haberler hakkında bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü, Vincenzo Montella ile ilgili basıya yansıyan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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İŞTE O İDDİA: "ALİ KOÇ ANİ BİR KARARLA VAZGEÇTİ"

Başkan Ali Koç'un teknik direktörlük için Vincenzo Montella ile anlaştığı ancak genel kuruldaki havayı gördükten sonra bu kararından ani bir şekilde vazgeçtiği iddia edilmişti.

GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖRE ÇEVRİLDİ 

Başkan Ali Koç’un yabancılara kapıyı kapatmasının ardından gözler kriterlere uyan 5 teknik adama çevrildi.

Jorge Jesus’un Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından görevini bırakmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusun yanıtı tüm otoritelerce Vincenzo Montello diye yorumlanırken, Cumartesi günü yapılan Mali Genel Kurulda Başkan Ali Koç’un kürsüden yaptığı açıklamayla ibre bir anda çok adaylı, camiayı iyi tanıyan Türk teknik adam portresine dönüşmüştü.

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Aradan geçen 1,5 günün ardından Başkan Ali Koç’un konuşmasının her satırı dikkatle incelendi, satır aralarında saklı mesajlar arandı ama bu isim bir türlü netleşmedi. Konuşmada “camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışacağız” sözü en büyük ipucu olunca Fenerbahçeliler adeta papatya falı bakar gibi ihtimaller üzerinde telefonla, yüz yüze veya sosyal medya üzerinden fikirler yürütmeye başladı.

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#Fenerbahçe#Montella#Fenerbahçe Haberleri

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