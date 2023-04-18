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Son Dakika: Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması! Sakatlık...

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#Fenerbahçe#Miha Zajc#Sakatlık
Son Dakika: Fenerbahçeden Miha Zajc açıklaması Sakatlık...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 11:47

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Miha Zajc’ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiğini açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Miha Zajc’ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yetenekli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

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Sağlık Durumu Bilgilendirme

Futbolcumuz Miha Zajc’ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.

Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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#Fenerbahçe#Miha Zajc#Sakatlık

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