Son Dakika: Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması! Sakatlık...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Miha Zajc’ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, yetenekli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
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Sağlık Durumu Bilgilendirme
Futbolcumuz Miha Zajc’ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.
Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü