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Son Dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil yalanlaması!

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Süper Lig
Son Dakika: Fenerbahçeden Mesut Özil yalanlaması

Fenerbahçe, Mesut Özil'in alacakları ödenmediği gerekçesiyle oynamadığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mesut Özil'in alacakları ödenmediği sebebiyle oynamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

“Mesut Özil’in, kulüpten alacakları ödenmediği için oynamadığı” haberinin gerçeklerle hiç ilişkisi yoktur.

Bugüne kadar sık sık tecrübe ettiğimiz şekliyle, kulübümüzden hiçbir yetkiliye teyit ettirilmeden tamamen gelişigüzel yapılan bu tarz yalan haberler tahammül sınırımızın üzerindedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ağır ekonomik şartlara rağmen ödemeler şu ana kadar zamanında yapılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Süper Lig

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