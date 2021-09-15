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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'den Mert Hakan - Arda Turan açıklaması! Görüşme oldu mu?
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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den Mert Hakan - Arda Turan açıklaması! Görüşme oldu mu?

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Son Dakika: Fenerbahçe'den Mert Hakan - Arda Turan açıklaması! Görüşme oldu mu?

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamada Mert Hakan Yandaş hakkında çıkan haberleri yalandı.

Fenerbahçe Kulübü, Mert Hakan'la ilgili ortaya atılan iddiayı resmi siteden yalanladı. 

Sarı lacivertli kulüp, futbolculardan Mert Hakan'ın Arda Turan'la görüştüğüne dair çıkan haberi yalanlayarak, böyle bir görüşme yapılmadığına dikkat çekti.

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Mert Hakan Yandaş’ın, Galatasaray Kulübü futbolcusu Arda Turan’la buluşup dertleştiği, 'çok mutsuzum' dediği iddia edilmişti.

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