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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 160 milyon TL'lik dava!

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Sarı- Lacivertliler, alacakları zamanında ödenmediği için sözleşmesini fesh eden Alman oyuncuya karşı FIFA’da 160 milyon TL’lik dava açtı.

Max Kruse, 18 Haziran’da maaşının zamanında yatırılmadığını gerekçe göstererek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesh etmişti.

Tecrübeli oyuncu, 6 Ağustos’ta Union Berlin’e imza attı. Ali Koç ve yöneticiler her fırsatta Kruse’nin yaptığının hukuk dışı bir hareket olduğunu açıkladı.

Sarı- Lacivertliler, sonunda Kruse’ye karşı harekete geçti. FIFA’ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Fenerbahçe, salgın dönemine kadar futbolcuya ödemesinin zamanında yapıldığını bildirdi.

Sarı- Lacivertliler, Max Kruse’ye karşı 160 milyon TL’lik bir dava açtı. Yönetim, oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar konusunda FIFA’nın salgın döneminde kulüplerin yanında yer alacağını umuyor. (Fanatik)

 

Son Dakika | Fenerbahçeden Max Kruseye 160 milyon TLlik dava

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