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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Mauricio Lemos için sakatlık açıklaması!
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DHA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Mauricio Lemos için sakatlık açıklaması!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Mauricio Lemos için sakatlık açıklaması!
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Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Lemos'un ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama tespit edildi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de Lemos, Josef de Souza’nın müdahalesi ile sakatlandı.

MR'ı çekilen Lemos'un sağlık durumu ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama" tespit edildiği ve tedavi sürecinin başlandığı bildirildi.

Son Dakika | Fenerbahçeden Mauricio Lemos için sakatlık açıklaması

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