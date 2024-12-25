Son Dakika: Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası!

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe ligin ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hücum bölgesine Anderson Talisca'yı düşünen sarı lacivertliler, kanat forvet pozisyonu için de Marcus Rasford'u takibine aldı.

İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Haberde; sarı-lacivertlilerin resmi bir adım atmadığı fakat yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Öte yandan Manchester United'ın, İngiliz futbolcu için 50-60 milyon euroluk bir bonservis beklentisinin olduğu aktarılırken; rakamın Fenerbahçe için çok yüksek olduğu ve sarı-lacivertliler için transferin ancak satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleştirebileceği kaydedildi.