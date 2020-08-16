Son Dakika | Fenerbahçe'den Mame Thiam için transfer hamlesi!
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Kasımpaşa'nın golvüsü Mame Thiam ile bir araya geldi ve transfer için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Thiam'ın transferinde anlaşmaya varıldığı belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mame Thiam ile bir otelde transfer görüşmesi yaptı. Bu görüşmeye menajer Ahmet Bulut ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki de katıldı.
Fenerbahçe ile Thiam'ın transfer konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.
27 yaşındaki Mame Thiam bu sezon KAsımpaşa ile çıktığı 28 maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı.
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