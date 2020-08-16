Son Dakika | Fenerbahçe'den Mame Thiam için transfer hamlesi!

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mame Thiam ile bir otelde transfer görüşmesi yaptı. Bu görüşmeye menajer Ahmet Bulut ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki de katıldı.

Fenerbahçe ile Thiam'ın transfer konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

27 yaşındaki Mame Thiam bu sezon KAsımpaşa ile çıktığı 28 maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı.

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