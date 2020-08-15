Son Dakika | Fenerbahçe'den Lyon'a ret! Luiz Gustavo için istenen para...
Fenerbahçe, Luiz Gustavo için istediği rakamı belirledi. Sarı lacivertli ekip, Lyon'dan gelen 7 milyon avroluk resmi teklifi reddederek 10 milyon avro talep etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Luiz Gustavo için sıcak saatler yaşanıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertli ekip, Brezilyalı orta saha ile yakından ilgilenen Fransız ekibi Lyon'un 7 milyon avroluk teklifini kabul etmedi.
Luiz Gustavo için gelen 7 milyon avroluk resmi teklifi reddeden Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu için 10 milyon avro talep ettiği kaydedildi.
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