Son Dakika | Fenerbahçe'den Lyon'a ret! Luiz Gustavo için istenen para...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Luiz Gustavo için sıcak saatler yaşanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertli ekip, Brezilyalı orta saha ile yakından ilgilenen Fransız ekibi Lyon'un 7 milyon avroluk teklifini kabul etmedi.

Luiz Gustavo için gelen 7 milyon avroluk resmi teklifi reddeden Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu için 10 milyon avro talep ettiği kaydedildi.

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