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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Loic Remy bombası! Menajeri İstanbul'da...
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Haber Giriş: 15.08.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Loic Remy bombası! Menajeri İstanbul'da...

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Loic Remy hareketliliği yaşanıyor.

A Spor'un haberine göre bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Fransız golcü Loic Remy'nin menajeri, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Loic Remy geçen sezonu Fransa ekibi Lille'de geçirmişti. Toplam 30 maça çıkan Remy 14 golle Lille'e katkı yapmıştı.

Son Dakika | Fenerbahçeden Loic Remy bombası Menajeri İstanbulda...

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