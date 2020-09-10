Son Dakika | Fenerbahçe'den lisans hamlesi! TFF'ye gönderildi...

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Süper Lig 2020-21 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de yeni transferler için sıcak saatler yaşanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertli kulüp, yeni transferlerine lisans çıkarmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli tüm belgeleri gönderdi.

İlgili belgelerin tamamlanmasının ardından lisansların çıkarılmasına başlandı.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanına tüm yeni transferlerini götürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE HANGİ FUTBOLCULARIN LİSANSI YOK

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Mauricio Lemos, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Enner Valencia ve Mame Thiam'ın isimleri henüz Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesindeki takım listesinde bulunmuyor.

Bu oyuncuların yanı sıra gençler İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile sezon sonu sözleşmesi biten ve yeniden sözleşme imzalayan Tolga Ciğerci'nin de ismi listede bulunmuyor.

TFF'nin internet sitesindeki isimler arasında Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Allahyar Sayyadmanesh de yer almıyor.

Fenerbahçe, şu anda lisansı bulunan futbolcular dışında altyapı oyuncularından da limite takılmadan yararlanabilecek.

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