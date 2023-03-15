Son Dakika: Fenerbahçe'den Lincoln Henrique açıklaması! Yerine kim oynayacak?

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Sevilla'yı ağırlayacak. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Lincoln Henrique sakatlandı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Altunizade Hastanesi’nde kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SOL BEKTE KİM OYNAYACAK?

Jesus'un, Henrique'nin yerine sol bek pozisyonunda Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi bekleniyor. Bu durumda Osayi Samuel sağ bekte görev alacak.

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Rövanş mücadelesi 16 Mart günü saat 20:45'te oynanacak.