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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti!
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Futbol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti!
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Koronavirüs testi negatife dönen Vedat Muriqi, Lazio'da sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olduktan sonra koronavirüse yakalanan Vedat Muriqi'nin karantina süresi sona erdi. Kosovalı golcü, karantinadan çıktıktan sonra bir kez daha Lazio'da sağlık kontrolünden geçti.

Vedat'ın durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde takımla antrenmanlara başlayabileceği belirtiliyor.

Serie A'nın başlamasına rağmen golcü futbolcu, virüse yakalanması sebebiyle ilk maçları kaçırmıştı.

Son Dakika | Fenerbahçeden Lazioya transfer olan Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti

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