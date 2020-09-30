Son Dakika | Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti!

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olduktan sonra koronavirüse yakalanan Vedat Muriqi'nin karantina süresi sona erdi. Kosovalı golcü, karantinadan çıktıktan sonra bir kez daha Lazio'da sağlık kontrolünden geçti.

Vedat'ın durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde takımla antrenmanlara başlayabileceği belirtiliyor.

Serie A'nın başlamasına rağmen golcü futbolcu, virüse yakalanması sebebiyle ilk maçları kaçırmıştı.

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