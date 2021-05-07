Son Dakika: Fenerbahçe'den 'kural hatası' başvurusuna ret kararı sonrası TFF'ye tepki!

Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu reddetti. Fenerbahçe Basın Sözcüsü Alper Pirşen, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İşte Alper Pirşen'in sözleri;

Kararları görünce iyi bir gün geçiremiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın az önce gerekçesi geldi. İnceledik. Gün içerisinde Tahkim'e başvuracağız. En kısa sürede Tahkim'den sonuç bekliyoruz.

GEREKÇEYİ OKUDUM, DEHŞETE DÜŞTÜM

TFF, kural hatalarında MHK'yi ofsayta düşürmemek için ne derlerse onu yapıyorlar. Bir tek Kasımpaşa - Beşiktaş maçında tersine çevirdiler. TFF tarihinde bunun dışında uygulama yok. MHK'nin gerekçesini okudum. Dehşete düştüm

BU KARAR OFSAYT ÇİZGİSİYLE VERİLEMEZ

'Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil hakem yorumu devreye girer.' demişler. Konu kuralın yanlış uygulanması. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. Konu açık ofsayt diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka.

HALİMİZ İÇLER ACISI

Hakem ve gözlemcilerin raporları sıkıntı çıkaracaksa hemen ek rapor düzenletiyorlar. Bu şekilde ayıp örtülmez. Kuralı hala bilmiyorsanız. Yazdığınız gerekçeler gülünç. Türk futbolunun bu noktası bilgisizlikten. Halimiz içler acısı

F.BAHÇE'NİN PUANLARI GASP EDİLDİ

Hakemlerimiz çok kötü. Kural eksikliği, kritik hatalar her türlü sıkıntılar her hafta oluyor. Lig'deki Samsunspor-İstanbulspor maçında yanlış oyuncuya kart gösterip kırmızı kartla oyundan atıyor. Ek raporla buradaki ayıbı örttüler. Ayıp. Böyle devam edecekse gelecek sezon yabancı hakem gelsin Fenerbahçe'nin bu sezon 15 puanı hakem kararlarıyla gasp edildi