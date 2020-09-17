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Futbol
Haber Giriş: 17.09.2020 - 08:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den kritik karar! Ze Luis ve Doğukan Sinik...

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Son Dakika | Fenerbahçe'den kritik karar! Ze Luis ve Doğukan Sinik...
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Fenerbahçe, Ze Luis'in kiralanması için Porto ile el sıkıştı, imza atılması küçük detaylara kaldı. Bunun üzerine Samatta ve Antonio Colak geri plana atıldı.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Vedat Muriqi'in İtalyan ekibi Lazio'ya satılmasımın ardından forvet transferine ağırlık veren ve geniş bir liste üzerinden çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ze Luis isminde olumlu yol kat etti.

29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncunun sözleşmesini 2023'e kadar elinde bulunduran Portekiz ekibi Porto ile yapılan görüşmeler pozitif geçti. Kanarya, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiralayacak.

KİMSE GİTMEZSE TEK İSİM DOĞUKAN

Ze Luis'te görüşmelerin olumlu ilerlemesinin ardından Samatta ve Antonio Colak isimleri geri plana atıldı. Sarılacivertliler, Jailson'un ardından yeni bir oyuncu gönderme durumu olmazsa ekstradan sadece bir transfer yapabilecek.

Bu isim için de tercihin Antalyaspor'dan Doğukan Sinik olabileceği kaydedildi. (Sabah) 

Fenerbahçe'de Ze Luis sürecinin perde arkası:

 

Son Dakika | Fenerbahçeden kritik karar Ze Luis ve Doğukan Sinik...

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