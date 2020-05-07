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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2020 - 21:40,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den koronavirüs testi açıklaması! "Bir kişi pozitif"

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Son Dakika | Fenerbahçe'den koronavirüs testi açıklaması! "Bir kişi pozitif"
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Fenerbahçe, kulüp çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edildiğini, bir diğer kulüp çalışanının da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, yarınki antrenmanını da iptal etti.

Fenerbahçe Kulübü, tesislerde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve futbol takımının yarın yapacağı antrenmanın iptal edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde 5 Mayıs Salı günü futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan bu ilk testlerin bu akşam elimize ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir. Bu olay neticesinde takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

 

Son Dakika | Fenerbahçeden koronavirüs testi açıklaması Bir kişi pozitif

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