Son Dakika | Fenerbahçe'den Kayode atağı!

Fenerbahçe için Ukrayna basınından transfer iddiası geldi.

Golcü arayışında olan sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode için Shakhtar Donetsk'le masaya oturacağı yazıldı.

Haberde Emre Belözoğlu'nun futbolcu ile ilk görüşmeyi yaptığına da vurgu yapıldı. Bonservisi 2.4 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Gaziantep'te forma giydiği maçlarda 10 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. (Sabah)