Son Dakika: Fenerbahçe'den KAP açıklaması! Luan Peres ile görüşmeler başladı...

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Fenerbahçe, Min-jae Kim'in ayrılığı sonrası önce Gustavo Henrique ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı ve Brezilyalı stoper İstanbul'a gelmişti; şimdi de Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.

PERES, İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Luan Peres’in transferi için Fransız Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını; oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için akşam saatlerinde İstanbul’a geleceğini açıkladı.

SZALAI İLE YOLLAR AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'de sol stoper ve sol bek olarak görev yapan Luan Peres'in transferi sonrası gözler Attila Szalai'nin geleceğine çevrildi.

Dinamo Kiev karşısında 89. dakikada attığı kafa golüyle karşılaşmayı uzatmaya götüren Macar futbolcu için İngiltere Premier Lig'den ciddi alıcıların olduğu biliniyor.

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Newcastle, Sven Botman transferi sonrası Szalai'yi ikinci plana atarken; Southampton'ın Macar stoper için ısrarcı olabileceği belirtiliyor.

Luan Peres kimdir?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.

Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada görev alan Peres, 3 asiste imzasını attı.

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti. 1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

Luan Peres'in Marsilya'daki en özel anları...