Son dakika: Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Beşiktaş'a çok sert tepki!

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun FB TV'de yaptığı açıklamaları şu şekilde:

Futbol takımımızı dünkü galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. Başkanımız ve futbol şubeden sorumlu yöneticimiz daha iyi yorumlar ama Emre hocamız göreve geldikten sonra oluşan sinerji daha iyi oldu. Son iki haftada iki zorlu maçımız var. Takımımız 6 puan almak için elinden geleni yapacaktır. Emre hocamızın önderliğinde bundan şüphemiz yok. Ligi nerede bitireceğimizi de göreceğiz hep beraber.

"HAKEMLERLE VE RAKİPLERLE İLGİLİ ALGI OPERASYONLARI YAPIYORLAR"

Fenerbahçe Kulübü olarak bazı çok önemli konuları kamuoyunda gündeme getirmek istiyoruz. Biz sezon başından beri rakiplerimizle ilgili garip açıklamalarda bulunmadık, hakemle ilgili algı operasyonları yapmadık ama rakiplerimiz bunları yaptı. Maç öncesi açıklamalarla rakipleri ve hakemleri iftira ve yalanlarla zan altında bırakmaya çalışıyor. Özellikle bir rakibimiz bunu yapıyor. Bu bir iletişim stratejisi. Sağda solda övünerek anlattıklarını da biliyoruz.

"MAALESEF ESKİ OYUNCUMUZ JOSEF DE SOUZA..."

Yine bu strateji olarak bazı oyuncularına yaptırdıkları röportajlarda, Josef de Souza'yı kastediyorum. Eski oyuncumuz maalesef. Ona teşvik primi açıklaması yaptırarak ortamı karıştırmaya çalışıyorlar. Josef De Souza bunları söylemez normalde ama söyletiyorlar. Aynı zamanda teknik direktörlerinin de sezon sonu konuşacağım demeçleri de var. Biz böylelerini çok gördük. 2-3 sezon önce 'Elimde VAR kayıtları' var diye şantaj yapanı da gördük.

"BİZE KARŞI RAKİPLER DE ESKİ OYUNCULARIMIZ DA ASLANLAR GİBİ OYNUYOR"

Biz Fenerbahçe olarak tertemiz bir mücadele veriyoruz. Rakibe ve hakeme iftiradan, algı operasyonlarından çok uzağız. Dün Ankaragücü bizden puan alsaydı yarıştan muhtemelen kopacaktık. Aslanlar gibi de mücadele etti rakibimiz. Belki şans onlardan yana olsa mağlup da olabilirdik. Alanya maçındaki hakem rezaleti, Tahkim'in verdiği skandal kararı bir yana bırakıyorum Alanyaspor bize karşı müthiş oynadı. Eski oyuncumuz Salih Uçan müthiş mücadele etti. Erzurumspor a bize karşı çok iyi oynadı. Biz her maçtan sonra rakiplerimizi tebrik ettik.

"ALGI VE İFTİRA OYUNLARINI BIRAKSINLAR"

Başkaları ise çıkıp 'Bunlar niye böyle oynuyor? Bunların derdi ne? Göreceğiz ne olacağını' şeklinde açıklamalar görüyoruz. Bizim önümüzde iki maç var. Rakiplerimiz belli. Bu takımlar çıkıp son dakikaya kadar alınlarının teriyle oynayacaklar. Sakın sezon boyu yürüttükleri algı ve iftira operasyonunu yine yapmasınlar. Son iki maçta takımlar çıksın aslan gibi oynasın. Ortalığı karıştırmaya çalışmasın kimse. Şampiyonluk yolundaki rakipler aslan gibi çıksın oynasın. Algı operasyonunu bırakalım. Biz kimsenin yüzüne gülüp arkasından iş çevirmiyoruz. Herkesi başkanımız gibi tek yüzlü olmaya, karakterli olmaya davet ediyoruz. Lütfen herkes mert olsun. Kimsenin 10-15 yüzü olmasın. Yüzümüze gülüyorlar, arkamızdan bunu yapmasınlar. Tüm rakiplerimizi, özellikle bazılarını mert olmaya çağırıyorum."

"BU TAKIM 7 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR"

Ali Koç isimli bir hakem, daha önce de genç yaş takımlarımızın maçlarını yönetmiş. Fenerbahçe'nin U19 kategorisindeki bir maçına bu hakem atanmış diye çok farklı ortamlarda farklı algı çalışmaları yapılıyor. Tekrarlıyorum; rakiplerimiz mert olsun. Bizim gasp edilen puanlarımız ortada. Bu takım 7 yıldır şampiyon olamıyor, şampiyon yapılmıyor. Mağduriyetimiz ortada. Herkes karakterli olsun, karakterli hareket etsin.

JOSEF DE SOUZA NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, 3-2 kazandıkları Rizespor maçının ardından şu açıklamaları yapmıştı:

Kim bizim şampiyon olmamamız için ne yaparsa yapsın, biz şampiyon olacağız. Bugün biliyoruz ki Rizespor'un bizimle berabere kalması için inanılmaz bir prim ortaya koydular. Rizespor bugün sadece kendisi için oynamadı, bunu biliyoruz. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler. Allah'a şükür biz bu puanı bırakmadık. Galip gelen taraf bizdik.

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