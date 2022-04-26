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Son Dakika: Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklaması! Fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından...

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig
Son Dakika: Fenerbahçeden Jorge Jesus açıklaması Fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından...

Fenerbahçe'den, teknik direktör Jorge Jesus için bir açıklama paylaşıldı. Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada, Jesus ile anlaşma sağlandığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la yapılan görüşmenin fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.

Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmî mecralarımız üzerinden yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig

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