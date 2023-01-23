Son Dakika: Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde için 6 milyon Euro'luk teklif

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Fenerbahçe, Samet Akaydın’ın ardından ara transfer dönemindeki ikinci bombasını patlatmak için kolları sıvadı. Yönetim, Jorge Jesus’un sol bek ısrarı sonrası arayışa başlamış, listenin ilk sırasına Jayden Oosterwolde’nin adı yazılmıştı.

Hollandalı oyuncunun yetenekleri ve performansının yanı sıra, TFF’nin 21 yaş altı yabancı futbolcular için sunduğu ek kontenjana yazılabilecek olması, bir numaralı hedef haline gelmesini sağladı. Ancak Parma, pazarlıklarda bir türlü olumlu adım atmamıştı. Oosterwolde’nin Fenerbahçe’ye gelmek istemesi, Sarı Lacivertliler’in ise transferdeki ısrarı, İtalyanlar’ın inadını kırdı.

6 MİLYON EURO BONSERVİS VE SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Parma, bu transfere yeşil ışık yakmaya yakın. Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki sol beki için son teklifinin 6 milyon Euro bonservis ve sonrası satıştan yüzde 20 pay olduğu belirtildi. İtalyan ekibinin, bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. İki kulübün artık ödeme takvimi gibi konular üzerinden görüşmeleri sürdürdüğü ve el sıkışmalarının an meselesi olduğu öne sürüldü.

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SON MAÇTA YEDEK BEKLEDİ

Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia, Oosterwolde’nin transferinde yaşanan gelişmeler sonrası oyuncusunu 11’den kesti. İtalyan ekibi, ligde önceki gün Perugia’yı konuk etti. Sarı Lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazanırken, Oosterwolde yedek bekledi. Pecchia, Hollandalı oyuncunun yerine sol bekte Lautaro Valenti’yi görevlendirdi. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olan 21 yaşındaki futbolcu ise bu karşılaşmada hiç süre alamadı.