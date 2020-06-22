Son Dakika | Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Maç sonrası Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası üzgün bir şekilde soyunma odasına giderken, Hasan Ali Kaldırım, bana dönerek, “Yazın abi yazın, aynen devam edin” dedi. Doğrusu ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü ben onun aleyhinde hiçbir şey yazmamıştım. Sinirli bir anda ağızdan çıkan bir söz müydü yoksa bilerek mi söylemişti, merak ediyordum. Stat çıkışında Hasan Ali’nin yanına gidip, “Ne demek istediğini anlayamadım” dedim. Aynen şu cevabı verdi:

'YOK İMZALAYAMIYORMUŞUM'

“Abi sürekli beni yazıyorsunuz. Ben, ben, ben. Bakalım seneye ne yazacaksınız! Yok imzalamıyormuşum, yok indirime gitmiyormuşum.” Hasan Ali Kaldırım, yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede de, “Buraya zorunluktan geldim, söyleyecek çok şeyim de yok. Üzgünüz. Taraftarı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz, umarım bir an önce toparlanırız” dedi.

TRİBÜNDE KAHROLDULAR

Cezalı olan Emre Belözoğlu, maçı tribünden seyrederken zaman zaman bir deftere notlar aldı. Antrenör Volkan Demirel de sık sık takımına talimatlar verdi. İkili, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.