Son Dakika | Fenerbahçe'den Harun Tekin açıklaması! Maske...

Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Harun Tekin'in son durumuyla ilgili kulüpten bilgi geldi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan duyuruda Harun Tekin2in ameliyattan çıktığı ve durumunun iyi olduğu vurgulandı.

Harun haftalık tedavi sürecinin ardından maske ile antrenmanlara başlayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;



"Dünkü maçta elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin ameliyattan çıktı durumu iyi. Parçalı kırıklar stabil hale getirildi. Operasyon başarılı geçti. 1 gece daha hastanede kalacak. Öngörümüz 3. Hafta maske ile antrenmanlara başlaması yönündedir."

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