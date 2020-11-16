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Haber Giriş: 16.11.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Harun Tekin açıklaması! Maske...

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Harun Tekin açıklaması! Maske...
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Fenerbahçe, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin'le ilgili bir bilgilendirme mesajı geçti.

Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Harun Tekin'in son durumuyla ilgili kulüpten bilgi geldi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan duyuruda Harun Tekin2in ameliyattan çıktığı ve durumunun iyi olduğu vurgulandı.

Harun haftalık tedavi sürecinin ardından maske ile antrenmanlara başlayacak.

Fenerbahçeli Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldıFenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçta Harun Tekin sakatlandı. Jimmy Durmaz'la çarpışan Harun Tekin, sedyeyle kenara geldi. Harun Tekin’in sağ elmacık kemiği kırıldığı ve ameliyat için ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Dünkü maçta elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin ameliyattan çıktı durumu iyi. Parçalı kırıklar stabil hale getirildi. Operasyon başarılı geçti. 1 gece daha hastanede kalacak. Öngörümüz 3. Hafta maske ile antrenmanlara başlaması yönündedir."

 

Son Dakika | Fenerbahçeden Harun Tekin açıklaması Maske...

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