MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu bombası! Galatasaray derken...
GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu bombası! Galatasaray derken...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 31.08.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu bombası! Galatasaray derken...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu bombası! Galatasaray derken...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek için kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 1.5 milyon euro karşılığında milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya vardı.

Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford’da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllığına kiraladı.

Son Dakika: Fenerbahçede çifte ayrılık Samatta ve Zankanın yeni takımı...
Son Dakika: Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Samatta ve Zanka'nın yeni takımı...

Sarı-lacivertlilerin Halil Dervişoğlu'nun kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyeceği ve sözleşmede satın alma opsiyonu da olduğu belirtildi.

Süper Lig’den takımların radarında olan Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya varan Fenerbahçe’nin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçeden Halil Dervişoğlu bombası Galatasaray derken...

HALİL'İ GALATASARAY DA İSTİYOR

Halil Dervişoğlu'nu geçen sezonun ikinci yarısında forma giydiği Galatasaray da transfer etmek istiyor.

Mostafa Mohamed'i Fransa ekibi Bordeaux'ya göndermeye hazırlanan Galatasaray gelen parayla Halil transferini bitirmek istiyor.

Son Dakika: Mostafa Mohamed Galatasaraydan ayrılıyor 8 milyon euro bonservis ve Halil Dervişoğlu...
Son Dakika: Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor! 8 milyon euro bonservis ve Halil Dervişoğlu...

BEŞİKTAŞ GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerin belli olmasının ardından Halil Dervişoğlu transferi için nabız yoklamıştı.

O dönem Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Brentford yetkilileri ile temasa geçmiş ve "Halil'in Brentford'da kulübede kalması yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynaması herkes için bir kazanç olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi