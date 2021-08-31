Son dakika: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu bombası! Galatasaray derken...

Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya vardı.



Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford’da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllığına kiraladı.

Sarı-lacivertlilerin Halil Dervişoğlu'nun kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyeceği ve sözleşmede satın alma opsiyonu da olduğu belirtildi.

Süper Lig’den takımların radarında olan Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya varan Fenerbahçe’nin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

HALİL'İ GALATASARAY DA İSTİYOR

Halil Dervişoğlu'nu geçen sezonun ikinci yarısında forma giydiği Galatasaray da transfer etmek istiyor.

Mostafa Mohamed'i Fransa ekibi Bordeaux'ya göndermeye hazırlanan Galatasaray gelen parayla Halil transferini bitirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerin belli olmasının ardından Halil Dervişoğlu transferi için nabız yoklamıştı.

O dönem Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Brentford yetkilileri ile temasa geçmiş ve "Halil'in Brentford'da kulübede kalması yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynaması herkes için bir kazanç olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.