Son Dakika: Fenerbahçe'den günler sonra Mesut Özil açıklaması!

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

MESUT ÖZİL BİREYSEL ÇALIŞTI



Serdar Aziz ve Mesut Özil, idmanı takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.

ANTRENMANDA YOKTU

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sakatlık durumu merak konusu olmuştu.

Konya'da alınan yenilgiyle ek olarak takımın çok önemli 3 futbolcusunu da sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in son durumu tartışma konusu olurken, edinilen bilgiye göre kasık ağrısı süren yıldız futbolcu dünkü antrenmanda yer almamıştı.

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KULÜP YERİNE PEREIRA AÇIKLAMIŞTI

Uzun süre sahalardan uzak kalacak bu 3 oyuncu dışında Fenerbahçe'de Mesut Özil de Konyaspor maçı öncesi sakatlanmıştı. Konyaspor maçının son antrenmanına sakatlığı nedeniyle katılmayan Mesut hakkında maçtan dakikalar önce Vitor Pereira, "Mesut kasığından bir sakatlık yaşadı o yüzden bugün burada değil" ifadelerini kullanmıştı.