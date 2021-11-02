Son Dakika: Fenerbahçe'den günler sonra Mesut Özil açıklaması!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı varYer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı var#Adana
Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın Kâbus geri döndü"Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" Kâbus geri döndü!#Koronavirüs
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Kabili kana buladılar... Doktor o anları anlattı: Oda oda geziyorlarKabil'i kana buladılar... Doktor o anları anlattı: Oda oda geziyorlar#Afganistan
Altın fiyatları için kritik viraj yarın Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları için kritik viraj yarın! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dikkat: Ödemeler başladı Son gün 30 Kasım... Cezası var...Dikkat: Ödemeler başladı! Son gün 30 Kasım... Cezası var... #Emlak Vergisi
Fenerbahçeden günler sonra ilk resmi açıklama Mesut Özil...Fenerbahçe'den günler sonra ilk resmi açıklama! Mesut Özil...#Mesut Özil
Skandal gelişme... Korkunç gerçek ortaya çıktıSkandal gelişme... Korkunç gerçek ortaya çıktı#Alec Baldwin
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Dünya bu görüntüyü tartışıyor Gizemli kara delik...Dünya bu görüntüyü tartışıyor! Gizemli kara delik...#Google Maps
MİTten operasyon Rus casuslar böyle yakalandıMİT'ten operasyon! Rus casuslar böyle yakalandı#MIT
Prens Williamın çocukluğu aranıyor: Bu çok üzücü olacakPrens William'ın 'çocukluğu' aranıyor: Bu çok üzücü olacak!#The Crown
Dün Kanıtlayın hisselerimi satacağım demişti... İşler kızışıyor Elon Muska yanıt gecikmediDün 'Kanıtlayın hisselerimi satacağım' demişti... İşler kızışıyor! Elon Musk'a yanıt gecikmedi#Elon Musk
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'den günler sonra Mesut Özil açıklaması!

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Süper Lig

Fenerbahçe'den günler sonra Mesut Özil açıklaması geldi. Sarı lacivertli kulüp, Mesut Özil'in bugünkü idmanı takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla tamamladığını duyurdu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçede Mesut Özilin son durumu İdmana çıkmadı, takımı topladı...

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in son durumu! İdmana çıkmadı, takımı topladı...

MESUT ÖZİL BİREYSEL ÇALIŞTI

Serdar Aziz ve Mesut Özil, idmanı takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.

Son Dakika: Fenerbahçeden günler sonra Mesut Özil açıklaması

ANTRENMANDA YOKTU

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sakatlık durumu merak konusu olmuştu.

Konya'da alınan yenilgiyle ek olarak takımın çok önemli 3 futbolcusunu da sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in son durumu tartışma konusu olurken, edinilen bilgiye göre kasık ağrısı süren yıldız futbolcu dünkü antrenmanda yer almamıştı.

Haberin Devamı

Son Dakika: Fenerbahçeden günler sonra Mesut Özil açıklaması

KULÜP YERİNE PEREIRA AÇIKLAMIŞTI

Uzun süre sahalardan uzak kalacak bu 3 oyuncu dışında Fenerbahçe'de Mesut Özil de Konyaspor maçı öncesi sakatlanmıştı. Konyaspor maçının son antrenmanına sakatlığı nedeniyle katılmayan Mesut hakkında maçtan dakikalar önce Vitor Pereira, "Mesut kasığından bir sakatlık yaşadı o yüzden bugün burada değil" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mesut Özil#Fenerbahçe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka