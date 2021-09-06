Son Dakika: Fenerbahçe'den görülmemiş karar! Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor... Transferde kim hangi politikayı izledi?

Spor Arena Araştırma / Egemen YILDIRIM - Süper Lig'de 2021/22 sezonu yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala takımlar çalışmalarına hız verirken, 4 büyüklerin transfer politikası dikkat çekti.

Son yıllarda hem yaşı hem de maliyeti yüksek transferlerle dikkat çeken Süper Lig devleri, Finansal Fair Play ve TFF Harcama Limitleri'nin de etkisiyle stratejilerini tamamen değiştirerek genç ve potansiyelli isimlere yöneldiler.

EN ÇOK PARAYI GALATASARAY HARCADI

Bu sezon yaz transfer döneminde en çok para harcayan takım olan Galatasaray, buna karşın maaş maliyeti düşük ve potansiyeli yüksek isimleri kadrosuna kattı. Transfer ettiği oyuncuların yaş ortalaması 24 olan sarı-kırmızılıların imza attırdığı en yaşlı oyuncu ise, 31 yaşındaki sol bek Patrick van Aanholt oldu.

10 futbolcu transfer eden ve 23.5 milyon euro harcayan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerin yaşları ve maliyetleri şöyle;

Victor Nelsson: (22) - 7 milyon euro

Alexandru Cicaldau: (24) - 6.5 milyon euro

Berkan Kutlu: (23) - 4 milyon euro

Olimpiu Morutan: (22) - 3.5 milyon euro

Barış Alper Yılmaz: (21) - 1.5 milyon euro

Sacha Boey: (20) - 1 milyon euro

Aytaç Kara: (28) - Bedelsiz

Patrick van Aanholt: (31) - Bedelsiz

Alpaslan Öztürk: (28) - Bedelsiz

Halil Dervişoğlu: (21) - Bedelsiz

FENERBAHÇE GENÇLEŞTİ

Şu ana kadar kadrosunu 8 yeni isimle takviye eden Fenerbahçe ise, toplamda 4.3 milyon euroluk bonservis harcaması yaparken, transfer ettiği en yaşlı oyuncular Serdar Dursun ve Steven Caulker oldu.

NOT (1): Teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getirmeden önce transferde insiyatif kullanan sarı-lacivertli yönetim, Serdar Dursun ve Steven Caulker tranferlerini yapmıştı. Portekizli teknik adamın göreve gelmesiyle daha genç oyuncular kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Pereira'nın transferini istediği en yaşlı oyuncu ise, 25 ile Max Meyer oldu.

İşte yaş ortalaması 24.1 olan Fenerbahçe'nin yeni transferleri;



Min-jae Kim: (24) - 3 milyon euro

Burak Kapacak: (21) - 1.3 milyon euro

Serdar Dursun: (29) - Bedelsiz

Steven Caulker: (29) - Bedelsiz

Çağtay Kurukalıp: (19) - Bedelsiz

Max Meyer: (25) - Bedelsiz

Diego Rossi: (23) - Kiralık

Mergim Berisha: (23) - Bilinmiyor

NOT (2): Fenerbahçe'de Mergim Berisha'ya ödenen bonservis bedeli açıklanmadığı için bilinmiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN MARKA HAMLE

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, transferde en hareketli takımlardan biri olarak göze çarptı. 12 futbolcu transfer eden siyah-beyazlılar, mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturmayı başardı.

Toplamda 7 milyon euro bonservis bedeli harcayan Beşiktaş'ın, yaş ortalaması 27.5 olan olan yeni transferleri şu şekilde;

Rachid Ghezzal: (29) - 3 milyon euro

Umut Meraş: (25) - 1.5 milyon euro

Mert Günok: (32) - 1.3 milyon euro

Francisco Montero: (22) - 750 bin euro

Can Bozdoğan: (20) - 350 bin euro/kiralama ücreti

Michy Batshuayi: (27) - 150 bin euro/kiralama ücreti

Salih Uçan: (27) - Bedelsiz

Kenan Karaman: (27) - Bedelsiz

Mehmet Topal: (35) - Bedelsiz

Miralem Pjanic: (31) - Kiralık

Valentin Rosier: (25) - Kiralık

Alex Teixeira: (31) - Bedelsiz

EN YAŞLI HAMLELER TRABZONSPOR'DAN

Yaz transfer döneminde çalışmalarına en erken başlayan takımlardan olan Trabzonspor ise, diğer rakiplerine göre nispeten tecrübeli isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Yaptığı 9 transfere 6.1 milyon euro bonservis ödeyen bordo-mavililerin yaş ortalaması 29.8 olan yeni isimleri şöyle;

Andreas Cornelius: (28) - 5.1 milyon euro

Manolis Siopis: (27) - 1 milyon euro

Fodé Koita: (30) - Bedelsiz

İsmail Köybaşı: (32) - Bedelsiz

Marek Hamsik: (34) - Bedelsiz

Bruno Peres: (31) - Bedelsiz

Gervinho: (34) - Bedelsiz

Dorukhan Toköz: (25) - Bedelsiz

Stefano Denswil: (28) - Bedelsiz

YAŞ ORTALAMASINI DÜŞÜREBİLEN TEK TAKIM FENERBAHÇE

Süper Lig'in 4 büyük ekibi transfer stratejilerinde büyük bir kabuk değişimine gitmesine karşın, yaptığı transferlerle mevcut kadronun yaş ortalamasını düşürebilen tek takım Fenerbahçe oldu.

Geçtiğimiz sezonki kadrosunun yaş ortalaması 25.4 olan sarı-lacivertli takım, bu sezon yaptığı transferlerle yaş ortalamasını 25.2'ye indirmeyi başardı. Son 5 yılın rakamlarına bakıldığında ise Fenerbahçe, yaş ortalaması en düşük 3. kadrosunu oluşturmuş oldu.

NOT (3): Fenerbahçe Steven Caulker'ı sezon başında transfer etmesine karşın, Pereira'nın kadroda düşünmemesi nedeniyle İngiliz savunmacıyla yollarını ayıracak. Caulker'ın yanı sıra Caner Erkin'le de yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin, Miguel Crespo'yu da kadrosuna katmasıyla yaş ortalaması 24.8'e düşmüş olacak.

İşte Fenerbahçe'nin son 5 sezondaki yaş ortalaması;

2021/22: 25.2

2020/21: 25.4

2019/20: 23.7

2018/19: 24.2

2017/18: 25.6

GALATASARAY GENÇLEŞEMEDİ

Dört büyük kulüp içerisinde yaptığı transferlerin yaş ortalaması en düşük takım olan Galatasaray, buna karşın kadrosunun tamamının yaş ortalamasını düşürmeyi başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, 26.1 ile 4 büyükler içerisinde en yaşlı 3. kadroya sahip oldu.

Galatasaray'ın son 5 yılına bakıldığında ise, bu sezonki kadro yaş ortalaması en yüksek kadro olarak karşımıza çıktı.

Galatasaray'ın son 5 yılının yaş ortalaması şöyle;

2021/22: 26.1

2020/21: 25.7

2019/20: 25.1

2018/19: 24.42

2017/18: 24.49

EN YAŞLI TAKIM BEŞİKTAŞ

Bu sezon ligde en çok kariyerli futbolcu transferi yapan takım olan Beşiktaş, 4 büyükler içerisinde yaş ortalaması en yüksek takım oldu.

İşte Beşiktaş'ın son 5 yıldaki kadrolarının yaş ortalaması;

2021/22: 26.9

2020/21: 24.7

2019/20: 24.9

2018/19: 25.6

2017/18: 25.8

TRABZONSPOR TECRÜBELENDİ

Kadrosuna en çok tecrübeli isim transfer eden Trabzonspor'da ise kadronun yaş ortalaması, geçmiş yıllara nazaran yükselmiş durumda.

Trabzonspor'un son 5 yılının kadro yaş ortalaması şu şekilde;

2021/22: 26.4

2020/21: 23.30

2019/20: 23.38

2018/19: 23.9

2017/18: 25

NOT (4): Tüm veriler, transfermarkt.com.tr'den alınmıştır.

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