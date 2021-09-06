Son Dakika: Fenerbahçe'den görülmemiş karar! Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor... Transferde kim hangi politikayı izledi?
Son dakika haberi... Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala, Süper Lig'in 4 büyüğünün transfer politikası dikkat çekti. Geçmiş yıllara nazaran bambaşka bir politika izleyen 4 büyükler, Finansal Fair Play nedeniyle düşük maliyetli isimlere yöneldi. Transfer yapılanmasında en radikal değişim yaşayan takım Fenerbahçe olurken, Galatasaray'ın genç isimleri kadrosuna katmasına rağmen yaş ortalamasının yükselmesi şaşırttı.
Spor Arena Araştırma / Egemen YILDIRIM - Süper Lig'de 2021/22 sezonu yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala takımlar çalışmalarına hız verirken, 4 büyüklerin transfer politikası dikkat çekti.
Son yıllarda hem yaşı hem de maliyeti yüksek transferlerle dikkat çeken Süper Lig devleri, Finansal Fair Play ve TFF Harcama Limitleri'nin de etkisiyle stratejilerini tamamen değiştirerek genç ve potansiyelli isimlere yöneldiler.
EN ÇOK PARAYI GALATASARAY HARCADI
Bu sezon yaz transfer döneminde en çok para harcayan takım olan Galatasaray, buna karşın maaş maliyeti düşük ve potansiyeli yüksek isimleri kadrosuna kattı. Transfer ettiği oyuncuların yaş ortalaması 24 olan sarı-kırmızılıların imza attırdığı en yaşlı oyuncu ise, 31 yaşındaki sol bek Patrick van Aanholt oldu.
10 futbolcu transfer eden ve 23.5 milyon euro harcayan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerin yaşları ve maliyetleri şöyle;
Victor Nelsson: (22) - 7 milyon euro
Alexandru Cicaldau: (24) - 6.5 milyon euro
Berkan Kutlu: (23) - 4 milyon euro
Olimpiu Morutan: (22) - 3.5 milyon euro
Barış Alper Yılmaz: (21) - 1.5 milyon euro
Sacha Boey: (20) - 1 milyon euro
Aytaç Kara: (28) - Bedelsiz
Patrick van Aanholt: (31) - Bedelsiz
Alpaslan Öztürk: (28) - Bedelsiz
Halil Dervişoğlu: (21) - Bedelsiz
FENERBAHÇE GENÇLEŞTİ
Şu ana kadar kadrosunu 8 yeni isimle takviye eden Fenerbahçe ise, toplamda 4.3 milyon euroluk bonservis harcaması yaparken, transfer ettiği en yaşlı oyuncular Serdar Dursun ve Steven Caulker oldu.
NOT (1): Teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getirmeden önce transferde insiyatif kullanan sarı-lacivertli yönetim, Serdar Dursun ve Steven Caulker tranferlerini yapmıştı. Portekizli teknik adamın göreve gelmesiyle daha genç oyuncular kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Pereira'nın transferini istediği en yaşlı oyuncu ise, 25 ile Max Meyer oldu.
İşte yaş ortalaması 24.1 olan Fenerbahçe'nin yeni transferleri;
Min-jae Kim: (24) - 3 milyon euro
Burak Kapacak: (21) - 1.3 milyon euro
Serdar Dursun: (29) - Bedelsiz
Steven Caulker: (29) - Bedelsiz
Çağtay Kurukalıp: (19) - Bedelsiz
Max Meyer: (25) - Bedelsiz
Diego Rossi: (23) - Kiralık
Mergim Berisha: (23) - Bilinmiyor
NOT (2): Fenerbahçe'de Mergim Berisha'ya ödenen bonservis bedeli açıklanmadığı için bilinmiyor.
BEŞİKTAŞ'TAN MARKA HAMLE
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, transferde en hareketli takımlardan biri olarak göze çarptı. 12 futbolcu transfer eden siyah-beyazlılar, mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturmayı başardı.
Toplamda 7 milyon euro bonservis bedeli harcayan Beşiktaş'ın, yaş ortalaması 27.5 olan olan yeni transferleri şu şekilde;
Rachid Ghezzal: (29) - 3 milyon euro
Umut Meraş: (25) - 1.5 milyon euro
Mert Günok: (32) - 1.3 milyon euro
Francisco Montero: (22) - 750 bin euro
Can Bozdoğan: (20) - 350 bin euro/kiralama ücreti
Michy Batshuayi: (27) - 150 bin euro/kiralama ücreti
Salih Uçan: (27) - Bedelsiz
Kenan Karaman: (27) - Bedelsiz
Mehmet Topal: (35) - Bedelsiz
Miralem Pjanic: (31) - Kiralık
Valentin Rosier: (25) - Kiralık
Alex Teixeira: (31) - Bedelsiz
EN YAŞLI HAMLELER TRABZONSPOR'DAN
Yaz transfer döneminde çalışmalarına en erken başlayan takımlardan olan Trabzonspor ise, diğer rakiplerine göre nispeten tecrübeli isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.
Yaptığı 9 transfere 6.1 milyon euro bonservis ödeyen bordo-mavililerin yaş ortalaması 29.8 olan yeni isimleri şöyle;
Andreas Cornelius: (28) - 5.1 milyon euro
Manolis Siopis: (27) - 1 milyon euro
Fodé Koita: (30) - Bedelsiz
İsmail Köybaşı: (32) - Bedelsiz
Marek Hamsik: (34) - Bedelsiz
Bruno Peres: (31) - Bedelsiz
Gervinho: (34) - Bedelsiz
Dorukhan Toköz: (25) - Bedelsiz
Stefano Denswil: (28) - Bedelsiz
YAŞ ORTALAMASINI DÜŞÜREBİLEN TEK TAKIM FENERBAHÇE
Süper Lig'in 4 büyük ekibi transfer stratejilerinde büyük bir kabuk değişimine gitmesine karşın, yaptığı transferlerle mevcut kadronun yaş ortalamasını düşürebilen tek takım Fenerbahçe oldu.
Geçtiğimiz sezonki kadrosunun yaş ortalaması 25.4 olan sarı-lacivertli takım, bu sezon yaptığı transferlerle yaş ortalamasını 25.2'ye indirmeyi başardı. Son 5 yılın rakamlarına bakıldığında ise Fenerbahçe, yaş ortalaması en düşük 3. kadrosunu oluşturmuş oldu.
NOT (3): Fenerbahçe Steven Caulker'ı sezon başında transfer etmesine karşın, Pereira'nın kadroda düşünmemesi nedeniyle İngiliz savunmacıyla yollarını ayıracak. Caulker'ın yanı sıra Caner Erkin'le de yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin, Miguel Crespo'yu da kadrosuna katmasıyla yaş ortalaması 24.8'e düşmüş olacak.
İşte Fenerbahçe'nin son 5 sezondaki yaş ortalaması;
2021/22: 25.2
2020/21: 25.4
2019/20: 23.7
2018/19: 24.2
2017/18: 25.6
GALATASARAY GENÇLEŞEMEDİ
Dört büyük kulüp içerisinde yaptığı transferlerin yaş ortalaması en düşük takım olan Galatasaray, buna karşın kadrosunun tamamının yaş ortalamasını düşürmeyi başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, 26.1 ile 4 büyükler içerisinde en yaşlı 3. kadroya sahip oldu.
Galatasaray'ın son 5 yılına bakıldığında ise, bu sezonki kadro yaş ortalaması en yüksek kadro olarak karşımıza çıktı.
Galatasaray'ın son 5 yılının yaş ortalaması şöyle;
2021/22: 26.1
2020/21: 25.7
2019/20: 25.1
2018/19: 24.42
2017/18: 24.49
EN YAŞLI TAKIM BEŞİKTAŞ
Bu sezon ligde en çok kariyerli futbolcu transferi yapan takım olan Beşiktaş, 4 büyükler içerisinde yaş ortalaması en yüksek takım oldu.
İşte Beşiktaş'ın son 5 yıldaki kadrolarının yaş ortalaması;
2021/22: 26.9
2020/21: 24.7
2019/20: 24.9
2018/19: 25.6
2017/18: 25.8
TRABZONSPOR TECRÜBELENDİ
Kadrosuna en çok tecrübeli isim transfer eden Trabzonspor'da ise kadronun yaş ortalaması, geçmiş yıllara nazaran yükselmiş durumda.
Trabzonspor'un son 5 yılının kadro yaş ortalaması şu şekilde;
2021/22: 26.4
2020/21: 23.30
2019/20: 23.38
2018/19: 23.9
2017/18: 25
NOT (4): Tüm veriler, transfermarkt.com.tr'den alınmıştır.
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