Son Dakika: Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Boupendza ve sol bek...

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Ligdeki kötü gidişatı bir türlü durduramayan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.



İsmail Kartal, Fenerbahçe’deki ikinci dönemine Antalyaspor maçıyla başladı. Tecrübeli hoca, sadece tek bir mücadelenin ardından, “Bu takıma transfer şart” dedi, yönetimden acil olarak forvet ve sol bek istedi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Kartal’ın bu talebi olumlu karşılandı. Yönetim, bu hafta ilk bombayı patlatmayı planlıyor. İmzayı atacak ilk ismin sol bek olması yüksek ihtimal. Bu bölge için Fabrizio Angileri ismi ön plana çıkarken, Toni Lato da alternatif olarak bekletiliyor.

Arjantin basınına göre Angileri, sezon sonunda River Plate ile bitecek olan sözleşmesini, Fenerbahçe’den aldığı daha iyi teklif nedeniyle uzatmaya yanaşmadı.

Sarı- Lacivertliler, 27 yaşındaki sol bekle anlaşma sağladıktan sonra River Plate’i uygun bir bedele ikna etmeyi planlıyor.

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