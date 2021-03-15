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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!

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Son Dakika: Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiği kaydedildi.

Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olan Gökhan Gönül'ün en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Son Dakika: Fenerbahçeden Gökhan Gönül açıklaması

İŞTE O AÇIKLAMA

Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

 

Son Dakika: Fenerbahçeden Gökhan Gönül açıklaması

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