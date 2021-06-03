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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Patrick van Aanholt hamlesi...
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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2021 - 08:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Patrick van Aanholt hamlesi...

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Son Dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Patrick van Aanholt hamlesi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için düğmeye bastığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon çok istediği şampiyonluğu elde edemeyen Fenerbahçe, yeni sezon için nokta atış transferleriyle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Takvim'in haberine göre; sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için resmen düğmeye bastı.

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Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturma hedefinde olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken adı Galatasaray'la da anılan Hollandalı sol bekle ilgilendiği iddia edildi.

Başkanlık yarışı nedeniyle transferde yavaşlayan G.Saray'ın bu durumundan faydalanan F.Bahçe, Patrick van Aanholt için erken davranan taraf oldu. Oyuncunun menajeriyle temesa geçildi.

Son Dakika: Fenerbahçeden Galatasaraya transfer çalımı Patrick van Aanholt hamlesi...

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