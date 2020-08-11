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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş cevabı!
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Haber Giriş: 11.08.2020 - 20:46,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş cevabı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş cevabı!
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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın sponsorluk anlaşması esnasında Mert Han Yandaş'ı isim vermeden eleştirimesi gündeme damga vurmuştu. Fenerbahçe ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu...

Fenerium'un resmi Twitter hesabı, göz kırpma emojisiyle 'Mert Hakan Yandaş’ın forması yarın itibariyle tüm Fenerium’larda!' paylaşımında bulunurken Fenerbahçe resmi Twitter hesabı ise bu sözleri paylaşarak 'sus' işareti ile tweet attı.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Abudrrahim Albayrak, sponsorluk anlaşması sırasında Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasını eleştirmişti.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı ise sosyal medyada 'Galatasaray'a mesaj' olarak algılandı. 

 

Son Dakika | Fenerbahçeden Galatasaraya Mert Hakan Yandaş cevabı

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