Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Joao Pedro çalımı! Abdülkerim Bardakçı'nın rövanşı...

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Yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği deevam ediyor.

Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor transferlerini resmen açıklayan Fenerbahçe, dün gece İstanbul'a gelen forvet Joshua King transferini açıklamaya hazırlanıyor.

ARAO BUGÜN GELECEK

Fenerbahçe'nin Flamengo'dan transfer etmek için prensip anlaşmasına vardığı orta saha Willian Arao da bugün İstanbul'a gelecek. 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha için 2 milyon Euro bonservis ödenecek. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, futbolcuya da senelik 1.2 milyon Euro ödeyecek.

FORVETE PLEA İDDİASI

Mergim Berisha ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe bir forvet transferi daha yapmayı planlıyor. Vole'nin haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea ile ilgileniyor.

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Geçen sezon Mönchengladbach formasıyla 35 maça çıkan 29 yaşınddaki Fransız forvet, 10 gol atıp 8 asist yaptı.

Mönchengladbach Plea'yı 2018 yılında 23 milyon euro bonservis bedeliyle Nice'ten transfer etmişti. Satrfor bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Plea'nınb güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

GALATASARAY'A JOAO PEDRO ÇALIMI!

Sosyal medyada Plea ismi konuşulurken İtalyan basınından gelen son dakika haberle transfer gündemi bir anda değişti. Sky Sport Italia'dan Gianluca DiMarzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Joao Pedro transferinde mutlu sona ulaştı.

Habere göre Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara için kulübü Cagliari ile 6.5 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.

Joao Pedro'nun menajerinin Cuma gününe kadar İstanbul'a gelerek Ali Koç ile görüşüp transfere son şeklini vereceği ifade edildi.

İstanbul'daki görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde Joao Pedro'nun Cumartesi günü sağlık kontroleri için İstanbul'a geleceği ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

GALATASARAY'A TRANSFERİNDE MENAJERİN İSTEĞİ KRİZE SEBEP OLMUŞTU

Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Joao Pedro için oyuncu ve kulübü Cagliari ile anlaşmış ancak menajerinin istediği komisyon ücreti sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.

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Son çıkan haberlere göre Cagliari ile 4.2 milyon euro bonservis karşılığında anlaşayn Galatasaray'da Sportif AŞ başkan vekili Erden Timur, oyuncunun menajerinin 700 bin euro komisyon yerine 2.6 milyon euro istemesi sebebiyle masada kalktı.

Timur'un Pedro'nun menajerine; "Bu doğru ve etik değil. Kabul ediyorsanız daha önce anlaştığımız rakamı ödeyeceğiz" diyerek masadan kalktığı iddia edildi.