MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı! Batuhan Kör ve...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı! Batuhan Kör ve...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.12.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı! Batuhan Kör ve...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı! Batuhan Kör ve...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği 2 genç yıldız adayına kanca attı.

Sarı-Lacivertliler, Eskişehirspor’un 22 yaşındaki ön liberosu Mehmet Özcan’ın menajeriyle temas kurdu. 19 yaşındaki gelecek vadeden santrfor Batuhan Kör için ise Bursaspor’un kapısı çalındı.

BURSASPOR İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Mehmet Özcan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bonservis bedeli söz konusu değil. Batuhan Kör için ise Bursaspor'a teklif yapıldı. Genç santrfor için pazarlıklar devam ediyor.

ASLAN'IN CEVABI NE OLACAK?

Fenerbahçe'nin bu hamlesine Galatasaray'ın vereceği cevabın nasıl olacağı ise merak konusu. Galatasaray scoutlarının Fatih Terim'in isteğiyle Batuhan Kör'ü 1 aydır takip ettiği biliniyor. Zira Sarı-Lacivertli kurmaylar her iki oyuncu için de daha cazip bir teklif ortaya koydu. (Takvim)

Son Dakika | Fenerbahçeden Galatasaraya iki transfer çalımı Batuhan Kör ve...

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle