Son Dakika: Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu rahatlatacak transfer! Eren Elmalı için takas teklifi ve Trabzonspor iddiası...

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Spor Toto Süper Lig'de son bölümdeki performansıyla sezonu ikinci tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, işi sıkı tutuyor.

Katar'daki Dünya Kupası, sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.

Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022 / 23 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Süper Lig'de de başlangıcı 5 Ağustos olarak belirlendi. Yine Premier Lig, Bundesliga ve Fransa Lig 1 de Ağustos'un ilk haftasında start alacak.

Her yıl Eylül ayı ortasında başlayan Şampiyonlar Ligi grup maçları, 2022/23 sezonunda 6 Eylül'de açılış yapacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021/22 sezonunu ikinci sırada tamamlamasıyla Avrupa maçları takviminden 5-6 hafta önce sezona başlayacak.

YA İSMAİL KARTAL YA DA JORGE JESUS

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Sarı lacivertlilerde öncelikli hedefi yeni teknik direktörü olabildiğince erken açıklayıp, geçmiş sezonlarda yapılan hatayı tekrarlamamak. Başkan Ali Koç, dün Beyaz TV'de katıldığı programda hoca konusuyla ilgili önlerinde iki aday bulunduğunu, İsmail Kartal veya Jorge Jesus'tan birini tercih edeceklerini açıkladı.

Koç, "İsmail Hoca göreve gelirken para pul konuşmadı, kayıtsız şartsız geldi. Gelecek sezon için dünya çapında üst düzey bir hoca aradığımızı biliyordu. İsmail Hoca bir saniye aksamadı, demotive olmadı. Takımı ayağa kaldırdı. İsmail Kartal şapka çıkarılacak iş yaptı. Ben kendi açımdan kendisine müteşekkirim. 17-18 haftalık performansı nedeniyle kendisine ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geldiğimiz noktada artı eksi her şeyi değerlendirmemiz lazım. Baskı az iken tek kulvarda mücadele etmek başka. Bizim şu an çalışabileceğimiz iki isim var. Biri doğal olarak İsmail Kartal. Diğeri de Jorge Jesus. Biz kimi seçersek seçelim, bizim taraftarımız yine mutsuz olacak. Acelemiz yok. Pazartesiye kadar açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"JESUS 2.5 AYDIR TAKIMI İNCELİYOR"

Portekizli teknik adamın 2.5 aydır takımı incelediğini kaydeden Koç, "Jorge Jesus ile sadece Yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. Jorge Jesus ile anlaşmadık. Joachim Löw'e de gittik görüştük. Karar veremedi, hocalığa dönüp dönememe konusunda karar vermedi. 4-5 transfer yapabiliriz. İsmail Hoca zaten kadroyu ezbere biliyor. Jorge Jesus da 2,5 aydır takımı inceliyor." dedi.

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YERLİ OYUNCULAR ÖNEM KAZANDI

Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Yabancı kuralında Türk oyuncuların büyük önem kazanması yerli oyunculara taleplerin artmasına neden oluyor.

Özellikle sezonun ikinci bölümünde yerli isimlerden önemli katkılar alan Fenerbahçe, transfer planlamasını yine bu amaç doğrultusunda gerçekleştiriyor.

HEDEF EREN ELMALI, RAKİP TRABZONSPOR

Fenerbahçe sol bek pozisyonu için Eren Elmalı'yı gündemine aldı. Oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenen sarı lacivertlilerin bu transferdeki rakibi ise Trabzonspor. Fenerbahçe'nin ardından Trabzonsporlu yöneticilerin de Eren Elmalı transferi için Kasımpaşa'nın kapısını çaldığı iddia ediliyor. Peki Fenerbahçe'nin teklifi ne olacak?

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Fenerbahçe, Eren Elmalı'nın transferi için Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro + takas teklifinde bulunduğu iddia ediliyor.

Bu transfer için kadroda daha az forma şansı bulan futbolcular takasta değerlendirilmeye çalışılacak.

EREN ELMALI SOL BEKE, FERDİ KANADA



Sol bekte Filip Novak'ın yaşadığı uzun süreli sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle bu bölgede Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nu kullanmak zorunda kalan sarı lacivertliler, pozisyonu Eren Elmalı ile kapatma amacında. Eren Elmalı'nın olası transferiyle Ferdi Kadıoğlu'nun da pozisyonu değişecek. Sol bek pozisyonunun sağlama alınması durumunda Ferdi, hücuma daha yakın bölgelerde değerlendirilebilecek.

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'FERDİ MECBUREN SOL BEK OYNUYOR'



Teknik direktör İsmail Kartal da bu sezon elendikleri Sparta Prag maçı sonrası, bu konuyla ilgili soruyu, "İnsanlar, 'Ferdi neden sol bek oynuyor' diyebilirler. Mecburen oynuyor. Ben, Ferdi'yi her zaman ön tarafta oynatmak istiyorum ama bazı şeyler düşüncelerinizin önüne geçiyor. Eksiklerimiz var. Ferdi'yi sol beke koyduk, çocuk sağ olsun, aslanlar gibi oynuyor" şeklinde cevaplamıştı.

A MİLLİ TAKIM'A DAVET EDİLDİ

U21 Milli Takımımızın da formasını giyen Eren Elmalı, Stefan Kuntz'un da dikkatini çekmeyi başardı. Son açıklanan aday kadroda Eren de yer aldı.

Eren Elmalı'nın menajerliğini yapan Erkut Söğüt'ün aynı zamanda Mesut Özil'in de menajerliğini yaptığı biliniyor.

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EREN ELMALI KİMDİR?

Tam adı Evren Eren Elmalı olan sol bek oyuncusu, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Kartalspor'da başlayan Eren, burada 7 yıl geçirdiği dönem sonrası Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olan Eren, 2019/20 sezonunu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor'da geçirdi. Kiralık olarak forma giydiği Silivri'de ligde 25, kupada 2 maça çıkan genç oyuncu, skor katkısı veremedi.

2020/21'de Lacivert Beyazlı ekibe dönen Eren, süre almakta zorlandı ve ligde 4, kupada 2 maçta forma giyebildi. 2021/22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transfer olması sonrası sol beke transfer yapmayan Kasımpaşa, formayı Eren'e teslim etti. Kendisinden bekleneni veren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer bulan genç oyuncu, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 900 bin Euro olan ve Kasımpaşa ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Eren'in boyu 1.80. U21 Milli Takımı'nda 4 maça çıkan genç oyuncu, tekniği ve çalışkanlığı ile ön plana çıkıyor.

Eren Elmalı bu sezon Kasımpaşa'da 35 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

TAHİR KARAPINAR'DAN ALTYAPIYA DAİR ÇARPICI YORUMLAR! ARDA GÜLER İÇİN NE DEDİ?

Fenerbahçe Futbol Akademi Koordinatörü Tahir Karapınar, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı. Akademinin hedefi, altyapıdan çıkan oyuncular, Arda Güler'in geleceğini, Başkan Ali Koç'un altyapıya bakışı, İsmail Kartal ile ilişkisi ve daha fazlası videomuzun tamamında.