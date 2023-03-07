Son Dakika: Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya yeni sözleşme teklifi! İşte rakamlar...

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Fenerbahçe devre arası transfer döneminde kadrosunu Jayde Oosterwelde, Samet Akaydin ve Emre Demir ile güçlendirdi. Emre Demir daha sonra Samsunspor'a kiralık olarak gönderildi.

Fenerbahçe'de şimdi ise gündem iç transfer... Sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerle görüşmeler başladı. Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerin başında ise

Enner Valencia geliyor. Ekvadorlu oyuncu Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta 23 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi, Valencia'ya 2,5 milyon Euro'luk maaşında indirim yaparak 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro alan Enner Valencia'ya 1.7 milyon Euro önerildi.