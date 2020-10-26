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Haber Giriş: 26.10.2020 - 17:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması
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Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un katılımıyla imza töreninin yapılacağı duyuruldu.

Son dakika.. Fenerbahçe, 28 Ekim Çarşamba günü Emre Belözoğlu'nun yeni görevinin açıklanacağını ve imza töreninin yapılacağını duyurdu.

Buna göre Emre Belözoğlu'nun imza töreni 14:00'te yapılacak. 16:00'da ise Erol Bulut'un basın toplantısı düzenlenecek.

Açıklama şöyle;

Sayın Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantı saat 14.00'te, Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut'un basın toplantisı ise aynı gün saat 16.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir."

Son Dakika | Fenerbahçeden Emre Belözoğlu açıklaması

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