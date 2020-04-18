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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
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Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de radara giren son isim Edin Visca oldu.

Koronavirüs gündeminde yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de bir kez daha Edin Visca sesleri.. Önümüzdeki sezonda kanatlarda sorun yaşamak istemeyen sarı lacivertlilerin Edin Visca'yı radarına aldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz yıllarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Boşnak futbolcunun transferi yüksek bonservis bedeli sebebiyle gerçekleşmemişti. Sarı lacivertlilerin bir kez daha Başakşehir'in kapısını çalıp Visca için resmi hamleleri yapacağı belirtiliyor.

Edin Visca sezonun bu bölümüne  kadar turuncu-lacivertlilerde 39 maçta 14 gol ve 13 asistlik performanslarla mücadele etmişti.

Son Dakika | Fenerbahçeden Edin Visca bombası

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