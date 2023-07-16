Son Dakika: Fenerbahçe'den Dusan Tadic sonrası bir transfer daha! Nicolas Dominguez'den açıklama geldi...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilgilendiği Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez, geleceği hakkında açıklamalarda bulunurken transfere dair de ipuçları vermekten çekinmedi.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER ÇALIMI

Dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı belirtilen Halil Dervişoğlu'nun transferinde Galatasaray, mutlu sona ulaşırken Siyah-Beyazlılar'ın bir diğer gözdesi Dusan Tadic'i Fenerbahçe, kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Transfer görüşmeleri adına Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Dusan Tadic transferine ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bilgilendirmede bulundu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre; orta sahayı Sebastian Szymanski ile takviye eden FENERBAHÇE, bu bölgeye bir oyuncu daha alabilir. Sarı- Lacivertliler bir süredir Nicolas Dominguez’in peşinde. Maliyet araştırması yapan yönetime, Bologna’dan mesaj geldi. İtalyan ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun 15 milyon Euro’dan aşağı bir rakama kesinlikle satılmayacağını bildirdi.

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Kulübüyle 1 senelik sözleşmesi kalan Arjantinli yıldızla Fiorentina’nın da ilgilendiği, Sofyan Amrabat’ın satılması halinde resmi girişimlerin başlayacağı kaydedildi.

"NİSAN AYINDAN BERİ GÖRÜŞMEDİK"

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın sezon öncesi çalışmalarında açıklamalarda bulunan Dominguez,"Bologna'nın önerdiği ile benim istediğim ücret arasında küçük bir fark var ancak sözleşme yenileme görüşmeleri nasıl ilerliyor bilmiyorum. Nisan ayından bu yana kulüp ile iletişime geçmedik. Şu anda aklım Bologna'da." dedi.

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

İtalya Serie A'nın Bologna takımında forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez, 28 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. 1.79 cm boyunda ve 73 kilo olan Nicolas Dominguez, sağ ayağını kullanıyor. Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla ilk 11'de 23 maça çıkan Nicolas Dominguez, 7 sarı kart gördü. Nicolas Dominguez, geçtiğimiz sezon 3 asist katkısında bulundu.