Son Dakika: Fenerbahçe'den Doğan Alemdar sürprizi! Altay Bayındır transfer mi oluyor?

Fenerbahçe Doğan Alemdar'ı transfer etmek istiyor... Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı Lacivertli ekip, Kayserispor formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Doğan Alemdar'ı transfer etmek için görüşmeleri başlattı. TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler 18 yaşındaki kaleciyi sezon başından beri takip ediyor.

ALTAY BAYINDIR GİDER Mİ?

Doğan Alemdar ilgisi Altay Bayındır'ın satış ihtimalini de gündeme getirdi. Sezon sonu kiralıktan dönecek olan ve Belçika'da iyi bir performans ortaya koyan Berke Özer'in de kadroya döneceği tahmin ediliyor. Doğan Alemdar'la birlikte kadrodaki kaleci sayısı 4'e yükselecek. Altay'ın yurt dışından önemli taliplerinin olduğu biliniyor.

2022'YE DEK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Transferde ısrarcı olan Fenerbahçe cephesinin oyuncunun menajeriyle görüşme yapıldığı iddia edildi. 1.89 boyunda olan gelecek vadeden kalecinin Kayserispor ile 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Henüz A Milli Takım forması giyen Doğan, U17'de 2, U18'de 3, U19 ve U21'de ise 1'er maçta forma giydi.

2018'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan ve geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilen Doğan, bu sezon Lung'un sakatlanmasıyla formayı kaptı ve 29 resmi maçta görev aldı.

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