Son Dakika | Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'a özel uçak!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, Sarı-lacivertli formayı giymeden Yunanistan Milli Takımı'na katılmak için ülkesine gitmişti. Yarın Kosova maçının ardından Pelkas'ı İstanbul'a getirmek için Fenerbahçe yönetimi özel uçak hazırladı.
Fenerbahçe’nin son gün transferlerinden biri olan Dimitris Pelkas, Sarı-Lacivertli formayı giymeden Yunanistan Milli Takımı’nın kampına katılmıştı.
Yıldız futbolcu, ülkesinin yarın Kosova ile Atina’da oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesinde görev bekleyecek. Pelkas’ın dönüş yolculuğu ise soru işaretiydi. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki seyahat kısıtlamaları, tarifeli uçuşları zora soktu. Fenerbahçe Yönetimi harekete geçerek Dimitris Pelkas’ı maçtan hemen sonra Atina’dan İstanbul’a getirmesi için özel bir jet hazırladı. 26 yaşındaki oyuncu bu sayede gecikmeden Fenerbahçe’ye dönüş yapabilecek. (Fanatik)
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