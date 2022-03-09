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Son Dakika: Fenerbahçe'den Daniel Farke sürprizi! Ali Koç, Joachim Löw için gitmişti ama...

#Transfer#Fenerbahçe#Daniel Farke
Son Dakika: Fenerbahçeden Daniel Farke sürprizi Ali Koç, Joachim Löw için gitmişti ama...

Beşiktaş'la adı anılan teknik direktör Daniel Farke'nin, Fenerbahçe ile temas kurduğu bildirildi. Sezona Norwich'te başlayan Farke, Ocak ayında Rus ekibi Krasnodar'a geçmiş, savaş dolayısıyla maça çıkmadan ayrılmıştı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün İstanbul'dan ayrılıp Londra'ya gitti.

Koç'un buradan Almanya'ya geçerek teknik direktör aday listesinin 1 numarasında yer alan Joachim Löw ile yeni bir görüşme yapacağı kaydedildi. Löw konusunun 2 hafta içerisinde çözülebilecek seviyede olduğu ifade edildi.

Ancak Almanya'dan gelen bilgiler, tecrübeli teknik adamın henüz Fenerbahçe ile ilgili kesin kararını vermediği yönünde.

SAVAŞ NEDENİYLE AYRILDI

Fenerbahçe için bir başka ciddi aday Jorge Jesus. Portekizli teknik adam daha önce başkan ve yönetici seviyesinde sarı-lacivertlilerle görüştü ve anlaşmaya sıcak baktığını bildirdi.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'la adı anılan Daniel Farke'nin, Fenerbahçe ile temas kurduğu bildirildi. Sezona Norwich'te başlayan Farke, Ocak ayında Rus ekibi Krasnodar'a geçmiş, savaş dolayısıyla maça çıkmadan ayrılmıştı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Daniel Farke

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