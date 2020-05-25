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Futbol
DHA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 22:05,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması!
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Fenerbahçe, yapılan koronavirüs testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü, futbolculara, teknik-idari heyetine ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 PCR testinin tüm sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 26-31 Mayıs tarihleri arasında TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampa gireceğini de ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize bugün yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. 

Takımımız, TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 26-31 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacaktır."

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