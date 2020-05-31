MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon dakika | Fenerbahçe'den çifte imza! Resmen açıklandı
GeriBasketbol Son dakika | Fenerbahçe'den çifte imza! Resmen açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 31.05.2020 - 13:11,Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'den çifte imza! Resmen açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Fenerbahçe'den çifte imza! Resmen açıklandı
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Öznür Kablo, takımın koçu Víctor Lapena'nın ve takım kaptanı Tuğçe Canıtez'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

2019-2020 sezonunda EuroLeague'in en başarılı koçu seçilen Víctor Lapena, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzattı.

Fenerbahçe Öznür Kablo'dan yapılan açıklamada Lapena'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı.

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda EuroLeague'in en başarılı koçu seçilen Víctor Lapeña 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice şampiyonluklara Koç!" sözlerine yer verildi.

TUĞÇE CANITEZ DE İMZALADI

Fenerbahçe, kadın basketbol takımı kaptanı Tuğçe Canıtez'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Tuğçe Canıtez 1 yıl daha bizlerle. Birlikte nice kupalara kaptan." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Fenerbahçeden çifte imza Resmen açıklandı

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle