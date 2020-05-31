Son dakika | Fenerbahçe'den çifte imza! Resmen açıklandı
Fenerbahçe Öznür Kablo, takımın koçu Víctor Lapena'nın ve takım kaptanı Tuğçe Canıtez'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
2019-2020 sezonunda EuroLeague'in en başarılı koçu seçilen Víctor Lapena, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzattı.
Fenerbahçe Öznür Kablo'dan yapılan açıklamada Lapena'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı.
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda EuroLeague'in en başarılı koçu seçilen Víctor Lapeña 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice şampiyonluklara Koç!" sözlerine yer verildi.
TUĞÇE CANITEZ DE İMZALADI
Fenerbahçe, kadın basketbol takımı kaptanı Tuğçe Canıtez'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Tuğçe Canıtez 1 yıl daha bizlerle. Birlikte nice kupalara kaptan." ifadelerine yer verildi.
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