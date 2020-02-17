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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Burhan Karaçam açıklaması! İstifa etti mi?
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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'den Burhan Karaçam açıklaması! İstifa etti mi?

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Burhan Karaçam açıklaması! İstifa etti mi?

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam’ın görevinden istifa ettiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Bugün bir internet sitesinde, Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Karaçam’ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Taraftarlarımızdan ricamız, Kulübümüzün saha içinde ve saha dışında ciddi mücadele verdiği, kritik dönemden geçtiği bu süreçte, gözle görülür bir şekilde artan asılsız haberlere itibar etmemeleridir."

Gustavo'nun nefis golü;

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