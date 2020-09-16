Son Dakika | Fenerbahçe'den Burak Kapacak hamlesi!

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen 20 yaşındaki Burak Kapacak transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertli yönetim, sağ bek ve sağ kanatta görev yapabilen genç futbolcu için son görüşmeleri yapıyor.

Bursaspor altyapısından çıkan Burak Kapacak, geçen sezon 24 maçta görev alıp 8 asist yapmıştı. 20 yaşındaki futbolcu bu sezonun ilk maçında da forma giydi.

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