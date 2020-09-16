MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den Burak Kapacak hamlesi!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Burak Kapacak hamlesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Burak Kapacak hamlesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'den Burak Kapacak hamlesi!
Abone Olgoogle-news

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor'un genç futbolcusu Burak Kapacak'ı gündemine aldı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen 20 yaşındaki Burak Kapacak transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertli yönetim, sağ bek ve sağ kanatta görev yapabilen genç futbolcu için son görüşmeleri yapıyor.

Bursaspor altyapısından çıkan Burak Kapacak, geçen sezon 24 maçta görev alıp 8 asist yapmıştı. 20 yaşındaki futbolcu bu sezonun ilk maçında da forma giydi.

Son Dakika | Fenerbahçeden Burak Kapacak hamlesi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle