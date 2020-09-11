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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den borç erteleme açıklaması! Bankalar Birliği ile...

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Son Dakika | Fenerbahçe'den borç erteleme açıklaması! Bankalar Birliği ile...
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Fenerbahçe, 2021 Mayıs'a kadar olan 328.1 milyon TL borcun 2021 Ekim'ine ertelendiğini açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Son Dakika | Fenerbahçeden borç erteleme açıklaması Bankalar Birliği ile...

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