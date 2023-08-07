Son Dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir çalım daha! Berghuis iddiası...

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Sarı-Lacivertliler, merkez orta saha için Milan’dan Rade Krunic ya da Bologna’dan Nicolas Dominguez’den birini kadroya katmak istiyor. Her konuda anlaşma sağlanan Boşnak Krunic konusunda son olarak Milan’ın yüksek bonservis bedeli inadını kırmayı hedefleyen Fenerbahçe’nin kurmayları, bu hafta Milano temsilcisine bonuslar hariç 7 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Arjantinli Dominguez ise henüz gelecek kararını vermedi. Eğer 25 yaşındaki futbolcu, kendisine yapılan teklifi kabul ederse, 12 milyon Euro’ya transfer edilebilir

Livakovic'de yeni tarih

Dinamo Zagreb’den Dominik Livakovic’le anlaştığı konuşulan ve Fenerbahçe taraftarlarının gelişini dört gözle beklediği Hırvat file bekçisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hırvatistan Ligi’nde önceki gün 0-0 biten Gorica mücadelesinden sonra Türkiye’ye gelmesi beklenen 28 yaşındaki oyuncunun ayrılığına Dinamo’nun, 15 Ağustos’tan sonra izin vereceği öne sürüldü. Hırvat internet sitesi Index.hr’nin haberine göre Livakovic, takımının Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos ile 15 Ağustos’taki AEK Atina eşleşmesinde de kaleyi koruyacak. İskoç basınında ise Celtic’in, tecrübeli file bekçisinin durumunu yakından takip ettiği yazıldı.

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Batshuayi teklifleri değerlendiriyor

Edin Dzeko transferi sonrası ilk 11’de düzenli olarak forma giyme ihtimali zayıf gözüken Michy Batshuayi, Zimbru ile oynanan ilk maçta oyuna sonradan girmişti. Mücadele sonunda yedek kaldığı için kızgın olduğu öğrenilen Belçikalı forvet, rövanşta 11’de oynadı ve 2 gol birden attı. Ancak kadrodaki yerinin garanti olmayacağını düşünen 29 yaşındaki futbolcunun, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. İddiaya göre Suudi Arabistan’dan bir takım, Batshuayi için 10 milyon Euro’luk bonservis bedelini gözden çıkardı. Yönetimin, sözleşmesi 2024’te bitecek tecrübeli oyuncusunu, bu teklifin resmileşmesi durumunda satmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya’nın elinde direkt forvet olarak ayrıca Serdar Dursun ve Umut Nayir de yer alıyor.

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Arao, yeniden Jesus'la buluşacak

Teknik direktör İsmail Kartal’ın, yeni sezon öncesi UEFA listesine de almadığı ve kadroda düşünmediği Willian Arao’nun takımdan ayrılması için geri sayıma geçildi. Geçen sezon başında Fenerbahçe’ye transfer ettiği Arao’yu, şu an başında bulunduğu Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e de götürmek isteyen Jorge Jesus’un bu konuda ısrarcı olduğu biliniyor. Al-Hilal’in, 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kısa bir süre içerisinde tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katacağı bildirildi.

Berghuis hamlesi!

Fanatik'in haberine göre; yakın zamanda adı Beşiktaş için de geçen Steven Berghuis, Fenerbahçe’nin de radarına girdi. Sarı-Lacivertliler’in, Berghuis’in transfer şartlarını Ajax’a sorduğu öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle de temasa geçileceği belirtildi. 10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Hollandalı yıldızın kontratı 2025’te sona eriyor. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcuya başka teklifler de geldiği konuşuluyor. Kanarya’nın, Ajax’ın Berghuis konusundaki maddi beklentisini öğrenmesinin ardından bu transferdeki yol haritasını belirleyeceği bildirildi.

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