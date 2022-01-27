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Son Dakika: Fenerbahçe'den beklenmedik transfer operasyonu! Martin Mircevski iddiası...

#Transfer#Fenerbahçe#Martin Mircevski
Son Dakika: Fenerbahçeden beklenmedik transfer operasyonu Martin Mircevski iddiası...

Fenerbahçe'de transfer için hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Martin Mircevski için harekete geçtiği iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin Martin Mircevski için harekete geçtiğini öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre; Goran Pandev’in sahibi olduğu Pandev Akademi forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon ligde 18 maçta attığı 16 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Mircevski’nin menacerini görüşme yapmak için İstanbul’a davet ettiği belirtildi. Kuzey Makedonya Ligi’nde şampiyonluk yarışı veren Pandev Akademi’nin yıldız futbolcu için 1 milyon Euro istediği kaydedildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Martin Mircevski

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