Son Dakika: Fenerbahçe'den beIN Sports açıklaması! Be Fair sloganı, dava ve karar...

Fenerbahçe Kulübü, beIN Media Group'un "Be Fair" sloganının kullanılmaması yönünde açtığı davaya ilişkin, grubun tedbir kaldırma kararına karşı istinaf talebinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;



beIN Media Group şirketi, Kulübümüze yönelik Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) dava açmış ve mahkeme "Be Fair" sloganının kullanılmaması yönünde "ihtiyati tedbir talebinin kabulüne" karar vermişti. Sonrasında Kulübümüzün yaptığı başvuru neticesinde tedbir kararı kaldırılırken, beIN Media Group şirketinin tedbir kaldırma kararına karşı istinaf talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak oy birliğiyle reddedildi.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda şu ibareler kullanıldı:

“Tarafların iddia ve savunmaları ile mevcut delil durumuna göre; somut olayda, markasal kullanımın bulunup bulunmadığı, markaya tecavüz ve haksız rekabetin yasal koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarında yaklaşık ispat koşullarının bulunmadığı, belirtilen hususların uyuşmazlığın esasına yönelik olup, yargılamayı gerektirdiği, davalı yanca ifade özgürlüğünün kullanılıp kullanılmadığına yönelik değerlendirmelerin uyuşmazlığın esasını çözecek mahiyette olup tedbir yoluyla değerlendirilemeyeceği, 6100 Sayılı HMK'nun 396. maddesine göre durum ve şartların değişmesi halinde ihtiyati tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılmasının yeniden talep edilebileceği dikkate alınarak İlk Derece Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, ihtiyati tedbire itirazın kabulüne ilişkin 24/03/2021 tarihli ara karara karşı yapılan istinaf başvurusunun HMK'nun 353/1-b/1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.”

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...