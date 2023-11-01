Son Dakika: Fenerbahçe'den Becao, Fred ve Samet açıklaması: Tendon kopması ve yırtık

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Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlık sorunu yaşayan Becao ve Fred'in son durumlarıyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.

Rodrigo Becao’da tendon kopması saptanırken, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

Becao'nun yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fred'in ise dönüşü 15 günü bulacak. Öte yandan Fenerbahçe'de bir diğer savunma oyuncusu Samet Akaydin'da herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Samet görev verilmesi halinde Trabzonspor maçında görev yapabilecek.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır.

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Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İSMAİL KARTAL'IN KARARI NE OLACAK?

Fenerbahçe’nin cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında stoper ikilisinin Samet Akaydın-Jayden Oosterwolde olması bekleniyor.

Bu sezon 19 resmi maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de kritik maçta kanat beklerinde ise Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel görev alacak.

Fred'in pozisyonunda ise yüksek olasılıkla Miha Zajc görev yapacak. Fenerbahçe'nin orta saha üçlüsünü oluşturacak üç isim İsmail Yüksek, Zajc ve Szymanski olacak.