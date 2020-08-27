Son Dakika | Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde Kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı yayın organlarında Şirket'imizin Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ve anlaşma detaylarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini,

Şirket'imizin, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde tarafımızdan açıklama yapılacağını yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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