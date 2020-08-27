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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması
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Fenerbahçe, Bankalar Birliği hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde Kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

KAP'A BİLDİRİLDİ
Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:  

"SPK'nun  II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı yayın organlarında Şirket'imizin Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ve anlaşma detaylarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini,

Şirket'imizin, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde tarafımızdan açıklama yapılacağını yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Son Dakika | Fenerbahçeden Bankalar Birliği açıklaması

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